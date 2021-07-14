Эксперты заявили, что экспортеры РФ будут сокращать углеродный след до европейского уровня

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российским производителям стали, алюминия и цемента придется снижать углеродный след своей продукции для экспорта в Евросоюз. Возможности для торга пока не просматриваются, заявили ТАСС опрошенные эксперты.

Ранее Еврокомиссия предложила ввести с 2023 года "климатические" таможенные пошлины на импорт ряда товаров в ЕС. По оценке Минэкономразвития, мера затронет российские поставки в ЕС железа и стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента в объеме $7,6 млрд.

"Нужно, чтобы цемент, сталь и алюминий, производимые у нас, имели углеродный след, сопоставимый с европейским, чтобы для их производства использовалась энергия, прежде всего, из возобновляемых источников. Надо обратить внимание на энергоемкие отрасли. Если сталь и цемент будут производится с гораздо более энергоэффективными технологиями на основе возобновляемых источников, то это будет правильным ответом", - считает руководитель программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин.

По его словам, важно, что обозначены отрасли экономики, чей углеродный след необходимо ускоренно снижать. Поглотительная способность российских лесов не будет учитываться, при этом у России есть преимущество перед Китаем, который производит те же товары на электроэнергии из угля, а Россия - с помощью гидроэлектростанций.

Как считает директор "Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов" НИУ ВШЭ Георгий Сафонов, российские лоббисты вынашивают две концепции, как смягчить ущерб для экспортеров: насчитать большую поглотительную способность российских лесов или проводить проекты по снижению углеродного следа с его дальнейшим зачетом в ЕС.

"Но невозможно представить, что ЕС предоставит бесплатный вход, раз леса все поглотили. Это не сработает. Второй подход более разумен, но Евросоюз не говорил, что будет принимать компенсацию. Можно было бы создать площадку для переговоров в рамках Парижского соглашения, но правила для таких "парижских" проектов еще не приняли. Пока легкие пути не просматриваются. В этом и следующем году позиция российских экспортеров будет выжидательная", - считает Сафонов.