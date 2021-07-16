"Известия": иностранный бизнес просит власти России упросить процедуру получения QR-кодов

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) и Американская торговая палата (AmCham) хотят, чтобы власти РФ признали иностранные сертификаты о вакцинации для получения QR-кодов. Об этом заявили президент AmCham Алексис Родзянко и гендиректор АЕБ Тадзио Шиллинг газете "Известия".

"Наша ассоциация обратилась с официальным письмом в мэрию Москвы с просьбой рассмотреть наши предложения, связанные с упрощением процедуры получения QR-кода для иностранных специалистов и российских граждан, привитых за пределами РФ препаратами, признанными ВОЗ, или российскими вакцинами, поставляемыми на зарубежные рынки", - отметил Шиллинг.

Как подчеркнул гендиректор АЕБ, из-за отсутствия единой мировой системы сертификации вакцинации от коронавирусной инфекции "вопрос признания тех или иных сертификатов в различных странах вызывает определенные трудности при осуществлении международной деловой активности". В ассоциации предложили подтверждать "стойкий иммунитет у иностранных специалистов" с помощью справки о наличии антител класса G (IgG) к возбудителю новой коронавирусной инфекции, "что позволило бы сократить количество тестирований методом ПЦР и снизить нагрузку на диагностические учреждения и работодателей".

Как сообщает издание, американская палата готовит аналогичное обращение. "Мы сейчас готовимся обратиться к правительству с этим запросом, общаемся с другими ассоциациями иностранного бизнеса, чтобы понять, подавать ли нам общее обращение или каждой по отдельности", - заявил президент AmCham.

Кроме этого, с этой же просьбой AmCham обращалось в Минздрав РФ, "однако там ей ответили, что министерство не занимается этим вопросом", пишет газета. "Вопрос про российские и иностранные препараты, да, мы задавали, это высокополитизированный вопрос, и даже Минздрав РФ не занимается им, нам ответ был такой", - уточнил изданию глава AmCham. Он так же добавил, что "это долгий процесс признания в каждой стране разных вакцин", поэтому "еще год будем следить за этим".

На данный момент мэрия не дала официальный ответ АЕБ, а в Минздраве заявили, что "не получали обращений от представителей США", сообщают "Известия".