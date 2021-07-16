"Руспродсоюз" ожидает снижения стоимости бананов в России в ближайшее время

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Ассоциация "Руспродсоюз" ожидает снижения стоимости бананов в РФ в ближайшее время, поскольку оптовые цены на эту продукцию уже снижаются, а предложение поступает на рынок. Об этом ТАСС сообщил зампред правления "Руспродсоюза" Дмитрий Леонов.

Как в России борются с ростом цен на продукты

"Ввиду оптовой динамики и увеличения предложения сезонных фруктов можно ожидать снижения цен на бананы в ближайшее время", - сказал он.

По словам Леонова, на произошедший рост цен в рознице повлияла совокупность факторов: курсовая динамика, стабильный спрос, неурожай в Эквадоре и логистические сложности. "На данный момент цены на бананы в опте снижаются. Для рынка бананов сегодня характерно сезонное снижение спроса. В таких условиях импортеры опускают цены на данные фрукты, пытаясь активизировать темпы сбыта в данном сегменте. Так, сейчас бананы предлагаются к продаже по 60-86 руб/кг", - сказал он.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) пояснили, что колебания цен на импортные фрукты зависят от целого ряда факторов, в том числе изменений стоимости логистики, цен на продукцию в странах-экспортерах, скачков спроса на мировых рынках, изменений внутреннего валютного курса. По данным ассоциации, средневзвешенная розничная цена на бананы в крупнейших торговых сетях АКОРТ составила на прошлой неделе 61,3 рубля за килограмм.

16 июля РБК написала о том, что цены на бананы в российских магазинах достигли рекордных за пять лет значений, вернувшись на уровень 2016 года.