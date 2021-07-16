Президент "Опоры России" считает, что рестораны Москвы восстановят обороты в августе

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Обороты ресторанов в Москве восстановятся в августе при сохранении текущих темпов вакцинации от нового коронавируса. Такое мнение высказал в пятницу ТАСС президент "Опоры России" Александр Калинин.

"В августе они восстановят обороты, я уверен. Просто это эффект "сжатой пружины" - люди соскучились по ресторанам, по общению, много туристов приезжает в Москву", - сказал он.

Однако Калинин подчеркнул, что это будет возможно, если люди "будут прививаться такими же темпами".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что система QR-кодов для посетителей кафе и ресторанов в городе с 19 июля становится необязательной в связи с улучшением ситуации и хорошей динамикой вакцинации.

С 28 июня посещать заведения общепита в Москве могут только привившиеся от ковида, переболевшие им в течение шести последних месяцев либо имеющие отрицательный тест на коронавирус, действительный в течение трех дней. Для подтверждения на входе гости предъявляют специальный QR-код. Исключение касается летних веранд, которые могут принимать посетителей в обычном режиме.