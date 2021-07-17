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Средний размер потребкредита в июне 2021 года достиг рекордных 303,3 тыс. рублей

В июне самый большой средний размер выданных потребкредитов в регионах был отмечен в Москве (580,2 тыс. рублей), Ямало-Ненецком АО (533,3 тыс. рублей), Московской области (465,5 тыс. рублей), сообщили в пресс-службе НБКИ

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Средний размер потребительского кредита в июне 2021 года обновил апрельский рекорд и достиг 303,3 тыс. рублей, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

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"В июне 2021 года средний размер выданных потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров) составил рекордные 303,3 тыс. рублей, увеличившись на 7,2% по сравнению с маем (283 тыс. рублей). В то же время по сравнению с аналогичным периодом 2020 года средний чек потребкредита вырос на 41,8% (в июне 2020 года - 214 тыс. рублей)", - сообщается в пресс-релизе.

В июне самый большой средний размер выданных потребкредитов в регионах РФ был отмечен в Москве (580,2 тыс. рублей), Ямало-Ненецком АО (533,3 тыс. рублей), Московской области (465,5 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (458,2 тыс. рублей) и Ханты-Мансийском АО (446,0 тыс. рублей).

Эксперты отмечают, что рост среднего чека потребкредита был отмечен практически во всех регионах страны.

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