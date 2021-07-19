"Красное & белое" не подтверждает планы по выходу на IPO

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Сеть алкомаркетов "Красное & белое" не подтверждает планы выйти на биржу, сообщили ТАСС в компании.

"Тему с IPO подтвердить не можем", - сообщили в компании.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила, что Mercury Retail Group рассматривает первичное публичное размещение акций (IPO) сети алкомаркетов "Красное & белое", которая на конец 2020 года насчитывала почти 9 тыс. точек. На подготовку сети к IPO, считает издание, может указывать переход в компанию на аналогичную должность начальника управления по связям с инвесторами X5 Group Андрея Васина.

"Я из X5 ушел, вышел в "Меркурий". Буду заниматься рядом активов, в том числе "Красным и белым", с точки зрения внутреннего структурирования. Пока ничего конкретного сказать, подтвердить или опровергнуть не можем", - сказал он ТАСС.

Сеть "Красное & белое" основана в 2006 году бизнесменом из Челябинска Сергеем Студенниковым. В 2019 году розничные сети "Дикси", "Красное и белое", "Бристоль" объединились и создали компанию DKBR Mega Retail Group (позже переименована в Mercury Retail Group). В результате слияния появился третий по обороту розничный ретейлер в России. Владельцы "Дикси" и "Бристоля" Игорь Кесаев и Сергей Кациев получили 51% компании, а основатель "Красного и белого" Сергей Студенников - 49%.