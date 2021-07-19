Путин: Россия смогла быстро преодолеть кризис благодаря гибкой макроэкономической политике

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Гибкая и одновременно ответственная макроэкономическая политика, поддержка бизнеса и технологий позволили России быстро преодолеть последствия кризиса. Об этом в понедельник заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

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Ожидается, что экономический рост в РФ по итогам текущего года может составить около 4%, добавил глава государства.

"Благодаря ответственной и одновременно гибкой макроэкономической политике, мерам поддержки предпринимательства и высокотехнологичных отраслей, мы смогли быстро преодолеть кризисные последствия", - сказал он.

"Несмотря на сложные испытания и необходимость мобилизовать ресурсы на борьбу с коронавирусом, мы последовательно двигались вперед, потому что всегда, даже в самое трудное время, держали в фокусе наши общие национальные цели, которые близки и понятны каждому гражданину страны", - сказал Путин.

В числе таких целей президент назвал подъем регионов страны, городов и поселков, создание новых рабочих мест, благополучие и достаток российских семей, "чтобы рождались дети и у них были равные возможности для образования и развития".

Поддержка семей с детьми

Глава государства напомнил, что на протяжении последних лет в России создается целостная система поддержки семей с детьми. "Шаг за шагом принимаем здесь необходимые решения", - подчеркнул Путин.

Так, перечислил президент, в РФ уже действуют выплаты на детей от рождения до семи лет включительно. Кроме того, дополнительно с 1 июля ежемесячные выплаты могут получать нуждающиеся беременные женщины и одинокие родители с детьми в возрасте до 16 лет включительно. А в августе семьи получат на каждого ребенка в возрасте от шести до 17 лет включительно единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей.

"Для более 7 млн школьников - то есть практически для всех учеников младших классов - уже организовано бесплатное горячее питание. Здесь еще есть над чем работать, но в целом система функционирует", - отметил Путин.