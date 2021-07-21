В Хабаровском крае рассматривают проект строительства крупного порта на севере региона

ХАБАРОВСК, 21 июля. /ТАСС/. Инвесторы рассматривают возможность строительства порта на севере Хабаровского края, куда проложат частную железную дорогу. Об этом сообщил врио губернатора края Михаил Дегтярев во время прямой линии.

"Одна из компаний планирует построить частную железную дорогу на Тихий океан, в Охотское море, в район Чумикана, не в сам Чумикан ни в коем случае, рядышком. Дабы построить 30-миллионный порт, в безлюдном месте, без ущерба экологии <…> Крупный инвестор, мы этот проект поддерживаем безусловно, потому что это рабочие места, это грузы, это генерация огромных денег и налогов в край", - сказал Дегтярев.

Железная дорога, по его словам, получила предварительное название - Тихоокеанская. Это будет самая северная ветка.

В начале июля стало известно о предложении компании "Эльгауголь" построить железнодорожную линию от Эльгинского месторождения в направлении Тихого океана для транспортировки угля. Об этом глава РЖД Олег Белозеров сообщил в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством. Этот проект сейчас рассматривается РЖД.

Эльгинское месторождение угля, расположенное в Якутии, - одно из крупнейших в мире. Запасы месторождения по классификации JORC достигают 2,2 млрд т коксующегося угля.