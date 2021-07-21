Госдеп: США готовы вводить санкции, если РФ будет использовать энергетику как оружие

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы вводить санкции в отношении России, если посчитают, что Москва использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе. Такую позицию изложила в среду на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель Госдепартамента высокого ранга.

По ее словам, США и Германия в рамках своей договоренности по газопроводу "Северный поток - 2" согласились с тем, что "не станут терпеть использование энергетики Россией в качестве геополитического оружия в Европе, а также эскалацию ее агрессии в отношении Украины".

"Мы привержены совместной работе с нашими союзниками и партнерами, в том числе в сфере санкций и энергопоставок, с целью заставить Россию понести значительные издержки, если она будет заниматься такой враждебной деятельностью", - заявила представитель дипведомства.

Вашингтон открыто выступает против строительства трубопровода "Северный поток - 2" и прилагает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта в первую очередь в целях нанесения удара по интересам Москвы и оказания поддержки Украине как стране, через которую транзитом в Европу следует российский природный газ. Кроме того, многие эксперты указывают, что США пытаются продавить таким образом поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятое в США в минувшие несколько лет законодательство предусматривает среди прочего возможность применения односторонних ограничительных мер в отношении фирм, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2".

Последний предполагает сооружение двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд кубометров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил 19 мая, что Вашингтон отказался от введения санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. По свидетельству госсекретаря, это решение отвечает национальным интересам США. При этом Вашингтон решил применить ограничительные меры против ряда российских участников сооружения газопровода. Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром".