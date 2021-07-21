Корпорация МСП приняла в работу более 200 обращений бизнеса по антиковидным ограничениям

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Свыше 200 обращений от предпринимателей по теме антиковидных ограничений приняты в работу Корпорацией МСП (входит в группу ВЭБ.РФ) за последний месяц. Об этом сообщил в среду генеральный директор корпорации Александр Исаевич.

"Корпорация МСП ведет постоянную работу по налаживанию взаимодействия бизнеса и региональных властей по теме антиковидных ограничений. С 18 июня на нашем сайте была открыта специальная форма связи для предпринимателей, за месяц с лишним к нам поступило более 200 обращений. Все мы взяли в работу и прорабатываем", - сказал Исаевич, слова которого привела пресс-служба корпорации.

По его словам, проведены встречи с региональными властями, в которых участвовали обратившиеся предпринимателей. Корпорации совместно с бизнес-сообществом уже удалось повлиять на смягчение антиковидных мер в более чем 15 регионах. В частности, во Владимирской, Иркутской, Ленинградской областях, Республиках Башкортостан, Коми и других, уточнил он.

"Безусловно, сейчас сложная ситуация для ведения бизнеса, поскольку властям приходится вводить временные ограничения для стабилизации ситуации с распространением ковида. Но в большинстве случаев нам удается найти рациональное зерно в диалоге и смягчать принятые решения. Наши встречи показали, что бизнес готов быть партнером и помощником государства, в том числе стимулируя сотрудников к вакцинации и строго соблюдая все требуемые меры безопасности. Региональные власти также во возможности идут на диалог, где есть такие варианты - принимают дополнительные финансовые меры поддержки бизнеса", - добавил Исаевич.

Президент РФ Владимир Путин ранее призвал наладить тесную координацию между регионами и правительством по вопросу поддержки малого и среднего бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций в условиях связанных с пандемией ограничений.

О корпорации

Корпорация МСП - федеральный институт развития малого и среднего предпринимательства, входит в группу ВЭБ.РФ. Корпорация предоставляет гарантии и поручительства для кредитования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам крупнейших заказчиков и помогает попасть на полки ретейлеров. Также она оказывает финансовую поддержку через МСП Банк и краудинвестинговые платформы, проводит обучение предпринимательским компетенциям и реализует программы по акселерации бизнеса, через УК "МИР" финансирует компании на стадии роста и развития. При помощи дочерних региональных лизинговых компаний оказывает льготную лизинговую поддержку.