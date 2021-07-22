В США считают, что завершение "Севпотока - 2" не означает автоматическое начало его работы

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Завершение строительства "Северного потока - 2" не означает, что газ будет сразу же пущен по этому трубопроводу. Такую точку зрения представитель Госдепартамента высокого ранга выразила в среду на специальном брифинге, посвященном сделке США с ФРГ по проекту "Северный поток - 2".

Отказ от санкций и деньги для Киева. Главное о сделке США и ФРГ по "Северному потоку - 2"

"Что касается завершения [строительства] трубопровода, мы понимаем, что оно очень и очень близко к завершению - [построен] более чем на 95%. Это не означает, что газ сразу пойдет по нему. Есть ряд дополнительных шагов, которые необходимо завершить, чтобы он заработал. Я посоветовала бы вам обратиться к правительству Германии с вопросами об их нормативных процессах", - сказала она.

В Госдепе также дали понять, что, по мнению нынешних властей США, предыдущая вашингтонская администрация во главе с Дональдом Трампом могла бы помешать завершению строительства трубопровода, но не сделала этого. "Предыдущая администрация не применяла санкции в отношении трубопровода до своего последнего дня пребывания у власти. <...> Предыдущая администрация могла использовать ряд санкционных инструментов <...>, но предпочла не делать этого", - заявила представительница американского внешнеполитического ведомства, подчеркнув, что к моменту инаугурации президента США Джо Байдена строительство "Северного потока - 2" уже было завершено более чем на 90%.

"Северный поток - 2" - одна из спорных тем в отношениях Вашингтона и Берлина. Власти Германии ранее неоднократно говорили, что считают нужным достроить газопровод. Этот проект в Берлине считают экономическим, но настаивают на том, чтобы роль транзитера сохранила Украина. Вашингтон выступал против строительства и пытался заблокировать проект. В среду было официально объявлено о достижении договоренностей между США и ФРГ по "Северному потоку - 2".

Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами.