Маас сообщил, что испытывает облегчение в связи со сделкой с США по "Северному потоку - 2"

БЕРЛИН, 22 июля. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил в среду, что испытывает облегчение в связи с достижением договоренности с США по газопроводу "Северный поток - 2".

Отказ от санкций и деньги для Киева. Главное о сделке США и ФРГ по "Северному потоку - 2"

"Я испытываю облегчение в связи с тем, что в вопросе "Северного потока - 2" мы с США нашли конструктивное решение. Мы поддержим Украину в развитии зеленого энергетического сектора и при этом будем выступать за то, чтобы обеспечить транзит газа через Украину на следующее десятилетие", - отметил Маас на своей странице в Twitter.

"Хорошо, что с США мы снова сообща реализуем совместные цели и убеждения, в том числе в политике по отношению к России и в энергетической политике", - подчеркнул министр. "Мы как трансатлантический партнер твердо поддерживаем Украину", - заявил он.

Маас отметил, что ФРГ окажет поддержку украинской экономике в том, что касается укрепления ее независимости и ориентированности на будущее. Он высказал мнение, что Украина может стать "важным направлением в европейской зеленой энергетической архитектуре".

Ранее МИД ФРГ опубликовал текст сделки с США, касающейся реализации "Северного потока - 2". Вашингтон пришел к выводу, что санкции не остановят реализацию практически достроенного газопровода. Вместе с тем США оставили за собой право принимать меры в ответ на "использование энергетики Россией в качестве геополитического оружия в Европе" и "агрессию в отношении Украины". Германия также должна будет предпринимать "быстрые действия" на национальном уровне и "настаивать на эффективных мерах на уровне ЕС", отмечается в тексте.