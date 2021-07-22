США ждут от любого будущего правительства ФРГ выполнения сделки по "Северному потоку - 2"

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают на то, что любое будущее правительство Германии станет выполнять взятые на себя Берлином обязательства в рамках объявленной в среду договоренности с Вашингтоном по газопроводу "Северный поток - 2". Об этом заявила на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель Госдепартамента высокого ранга.

Отказ от санкций и деньги для Киева. Главное о сделке США и ФРГ по "Северному потоку - 2"

"Мы действительно рассматриваем это как первый шаг интенсивных усилий, направленных на поддержку энергетической безопасности и устойчивости Украины, и мы с нетерпением ждем того, чтобы работать над этим со следующим правительством Германии. И мы также совершенно точно рассчитываем возложить на любое будущее правительство Германии ответственность за выполнение обязательств, которые они взяли на себя в этом заявлении", - сказала она.

"Северный поток - 2" - одна из спорных тем в отношениях Вашингтона и Берлина. Власти Германии ранее неоднократно говорили, что считают нужным достроить газопровод. Этот проект в Берлине считают экономическим, но настаивают на том, чтобы роль транзитера сохранила Украина. Вашингтон выступал против строительства и пытался заблокировать проект. В среду было официально объявлено о достижении договоренностей между США и ФРГ по "Северному потоку - 2".

Ранее МИД ФРГ опубликовал текст сделки с США, касающейся реализации "Северного потока - 2". Вашингтон пришел к выводу, что санкции не остановят строительство практически полностью готового газопровода. Вместе с тем США оставили за собой право принимать меры в ответ на "использование энергетики Россией в качестве геополитического оружия в Европе" и "агрессию в отношении Украины". Германия также должна будет предпринимать "быстрые действия" на национальном уровне и "настаивать на эффективных мерах на уровне ЕС", отмечается в тексте.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами.