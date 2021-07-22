В канцелярии премьера Израиля отказались комментировать ситуацию вокруг программы Pegasus

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Представитель канцелярии премьер-министра Израиля Нафтали Беннета не стала в четверг комментировать ситуацию вокруг утверждений в нескольких СМИ о том, что за десятками политиков, журналистов и активистов по всему миру могла вестись слежка с помощью израильской программы Pegasus, разработанной и обслуживаемой корпорацией NSO Group.

Минимум 10 стран могут следить за людьми через их телефоны. Что мы знаем о Pegasus project

"Мы не комментируем", - ответила представитель канцелярии на соответствующий запрос ТАСС.

18 июля базирующаяся во Франции НПО Forbidden Stories и 17 СМИ различных государств опубликовали расследование, в котором утверждается, что ряд стран мог вести слежку как минимум за 50 тыс. человек по всему миру с помощью коммерческой троянской программы для мобильных телефонов Pegasus. Как сообщила в среду британская газета The Guardian, участвовавшая в масштабном журналистском расследовании, целями слежки могли быть некоторые главы государств и международных организаций. В частности, были названы имена президентов Франции и ЮАР Эмманюэля Макрона и Сирила Рамапосы, премьер-министра Пакистана Имрана Хана, директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса и главы Евросовета Шарля Мишеля.

21 июля представитель NSO Group заявил ТАСС, что опубликованные в СМИ данные не являются "списком целей или потенциальных целей Pegasus". Позднее в тот же день NSO Group сообщила, что "в свете недавней спланированной и хорошо организованной кампании в СМИ, проводимой Forbidden Stories и продвигаемой группами с особыми интересами", больше не будет отвечать на запросы СМИ по этому поводу. В ее пресс-службе добавили, что "NSO будет тщательно расследовать любые достоверные доказательства неправомерного использования ее технологий" и "будет выключать систему там, где это необходимо".

Ранее в NSO Group заявляли, что право на использование Pegasus предоставляется исключительно государствам и государственным агентствам по специальному разрешению израильских властей, которое должно выдаваться отдельно в каждом конкретном случае для борьбы с преступностью и терроризмом.