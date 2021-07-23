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РЖД отменили несколько поездов в Забайкалье

РЖД отменили ряд поездов в Забайкалье, обсуждают с авиакомпаниями перевозку пассажиров - компания.

В Приамурье пересмотрели тарифы на вывоз ТКО для юридических лиц
По мнению руководителей компаний, установленные объемы не соответствовали реальной ситуации
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