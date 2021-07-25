В Забайкалье восстановили первый из двух пролетов обрушившегося железнодорожного моста

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Первое из двух пролетных строений железнодорожного моста на Транссибирской магистрали, рухнувшего из-за паводка в Забайкальском крае, установлено, сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале "Российских железных дорог".

"Железнодорожники ускоренными темпами восстанавливают разрушенный стихией мост на Транссибе. В настоящее время уже установили первое из двух его пролетных строений. Перед этим выполнили все подготовительные работы, включая монтаж несущих конструкций и укрепление откосов искусственного сооружения бутовым камнем", - говорится в сообщении.

Уточняется, что восстановительные работы ведутся круглосуточно, их осложняет остающийся высоким уровень воды. В работе задействовано более 250 железнодорожников, пять противоразмывных и два восстановительных поезда, тяжелая землеустроительная техника, экскаваторы, погрузчики, автокраны, бульдозеры.

Из-за мощных ливней на Дальнем Востоке подмыло обе ветки Транссибирской магистрали. В результате в Сретенском районе Забайкальского края в пятницу рухнул железнодорожный мост, из-за чего движение поездов было остановлено. Президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ поручил кабмину взять под контроль ход восстановительных работ и ситуацию с жизнеобеспечением регионов, которые затронуло ЧП.