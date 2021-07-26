Рост ипотеки в России в июне ускорился до 3% с 2,1% в мае

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Рост ипотечного кредитования в России в июне 2021 года ожидаемо ускорился до 3% с 2,1% в мае, но в дальнейшем ожидается некоторое замедление такой динамики, сообщает Банк России.

"Ипотечное кредитование ожидаемо ускорилось - по предварительным данным, до 3% в июне с 2,1% в мае благодаря рекордным выдачам в рамках программы льготной ипотеки под 6,5% (184 млрд руб. против 104 млрд руб. в мае), в том числе из-за объявления об изменении ее условий с 1 июля 2021 года. С учетом этого в дальнейшем ожидается некоторое замедление ипотечного кредитования - так, за первые две недели июля в рамках льготной ипотеки было выдано в два раза меньше кредитов, чем за аналогичный период июня", - отмечает регулятор.

По словам директора департамента обеспечения банковского надзора ЦБ РФ Александра Данилова, ЦБ видит, что риски перегрева на рынке ипотеки в России будут в дальнейшем снижаться благодаря изменению параметров льготной ипотеки.

"Что касается ипотеки, то рост очень большой. Вы знаете наши изначальные опасения о том, что это потенциально чревато рисками перегрева, потому что влечет за собой и значительный рост стоимости недвижимости. Но надо сказать, что риски в дальнейшем, наверное, будут снижаться, потому что изменились условия льготной программы, как вы знаете, с июля", - сказал он.