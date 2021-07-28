Мишустин поручил рассмотреть вопрос о поддержке Амурского судостроительного завода

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ /Хабаровский край/, 28 июля. / ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил профильным федеральным министерствам совместно с местными властями проработать меры по финансовой поддержке Амурского судостроительного завода.

"Мы понимаем, что нужно, конечно, смотреть в том числе на вашу финансовую ситуацию. И я попрошу министра финансов [РФ] вместе с министром промышленности, с участием губернатора посмотреть, что можно еще будет сделать", - сказал он во время посещения предприятия в среду.

Глава кабинета министров РФ напомнил о том, что ранее завод был докапитализирован на 4 млрд рублей. Кроме того, были реструктуризированы долги предприятия примерно на 1,9 млрд рублей.

Мишустин поручил Минпромторгу России проработать вопрос о выделении Амурскому судостроительному заводу средств на строительство нового дока и гидротехнического узла.

Гендиректор завода Владимир Кулаков рассказал премьеру о том, что предприятию требуется новый док для транспортировки построенных судов, а также специальный гидроузел для него. На создание этих объектов необходимо 9,2 млрд рублей и 5,5 млрд рублей, соответственно.

Мишустин обратил внимание на то, что износ действующего дока составляет около 80%. "Мы понимаем, что ввиду значительного износа <...> нужно решать [вопрос]. Соответствующее поручение дано Минпромторгу - и по строительству транспортно-спускового дока, и - на первом этапе - реконструкции гидротехнических сооружений", - сказал глава российского кабмина.

Он добавил, что правительство РФ рассмотрит все эти вопросы. "Денис Валентинович [Мантуров] взял это в работу, соответствующие поручения даны", - заверил премьер.

В свою очередь Кулаков сообщил премьер-министру, что Объединенная судостроительная корпорация, в состав которой входит Амурский завод, уже обращалась в Минпромторг с просьбой поддержать программу строительства дока и гидроузла. "Проект строительства дока оценен в 9,2 млрд рублей, а гидроузла - в 5,5 млрд рублей. Вот без этих денег заводу не жить, потому что от этого зависит выполнение госконтракта", - сказал он.

О заводе

Амурский судостроительный завод действует с 1936 года. За это время он выпустил более 300 кораблей и судов различного назначения. Для Военно-морского флота было построено 57 атомных подводных лодок, 41 дизель-электрическая подводная лодка, 56 боевых надводных кораблей. Гражданский отечественный флот пополнился 155 судами и сооружениями океанотехники, в том числе ледоколами и судами ледокольного типа, сухогрузами и судами-спасателями для обслуживания нефтегазоносного шельфа страны.

Сегодня Амурский судостроительный завод является крупнейшим полнопрофильным судостроительным предприятием на Дальнем Востоке. В настоящее время он приступил к комплексной реконструкции производственных мощностей. Основная цель этой работы - обеспечение технической оснащенности предприятия для строительства судов гражданского назначения с одновременным выпуском традиционной профильной продукции.