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МИД ФРГ заявил о готовности к консультациям по "Северному потоку - 2"

КИЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Германия готова провести консультации по вопросу строительства газопровода "Северный поток -2", которые инициировала Украина. Об этом заявил уполномоченный МИД Германии по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Маттиас Люттенберг на встрече с заместителем главы офиса президента Украины Игорем Жовквой.

"Уполномоченный МИД ФРГ сообщил о готовности германской стороны к проведению консультации относительно "Северного потока - 2", которую инициировало наше государство", - сказано в сообщении офиса украинского президента в среду.

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