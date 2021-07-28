{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Глава OMV считает, что пуск газа по "Северному потоку - 2" возможен в 2021 году

Райнер Зеле отметил, что строительство газопровода должно быть завершено к концу августа

​​​​​​​МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Строительство "Северного потока - 2" должно быть завершено к концу августа, а пуск первого газа по газопроводу возможен уже в этом году. Об этом сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле в ходе пресс-конференции по итогам результатов компании за II квартал.

На эту тему
Кому мешает газопровод "Северный поток — 2"
Кому мешает газопровод "Северный поток — 2"

"Я скрещу пальцы за "Северный поток - 2". Глава компании [Nord Stream 2 AG] говорит, что строительство будет завершено в конце августа. Поэтому мы верим, что газ может пойти в этом году, есть хорошие шансы, что это произойдет", - сказал он. Зеле отметил, что ожидает начала пусконаладочных работ на "Северном потоке - 2" во второй половине 2021 года.

Глава OMV также приветствует соглашение между США и Германией по "Северному потоку - 2", поскольку оно обеспечит завершение проекта и ввод газопровода в эксплуатацию.

Совокупный спрос россиян на наличную валюту в мае сократился на 9%
По данным ЦБ, он составил $3,2 млрд
Читать полностью