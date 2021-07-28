В Польше заявили, что ФРГ пренебрегла солидарностью ЕС в вопросе "Северного потока - 2"

ВАРШАВА, 28 июля. /ТАСС/. Германия в очередной раз нарушила нормы энергетической солидарности между членами Евросоюза, заключив с США соглашение по "Северному потоку - 2". Об этом заявил в среду пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер в эфире третьего канала Польского радио .

"Здесь большое поле для деятельности на уровне ЕС. Германия, к сожалению, в очередной раз нарушила нормы энергетической солидарности. Сейчас, надо это с грустью признать, этот вопрос уже предрешен, если говорить о завершении этой нитки. То, что Польша делала для блокады этой нитки, сложно реализовать без энергетической солидарности", - сказал он, комментируя соглашение Берлина и Вашингтона.

Петр Мюллер также утверждал, что "США совершили стратегическую ошибку", пойдя на уступки по "Северному потоку - 2". Через несколько месяцев, я убежден, общественное мнение в США сурово оценит это решение", - предположил Мюллер.

Соединенные Штаты и Германия 21 июля достигли соглашения по проекту "Северный поток - 2". Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа по территории Украины. Американские власти оставили за собой право принимать меры в ответ на "использование энергетики Россией в качестве геополитического оружия в Европе" и "агрессию в отношении Украины", заявили в Госдепартаменте.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.