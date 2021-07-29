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Авиакомпания "Россия" готова начать регулярные рейсы из Москвы на курорты Египта 9 августа

Необходимые разрешения уже получены, сообщил перевозчик
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" готова начать регулярные рейсы из Москвы на курорты Египта с 9 августа, необходимые разрешения уже получены, сообщил ТАСС официальный представитель "России".

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"Россия" готова приступить к выполнению регулярных рейсов из Москвы на курорты Египта - Шарм-эш-Шейх и Хургаду с 9 августа. На основании решения оперштаба авиакомпания получила в Росавиации соответствующие разрешения на выполнение регулярных рейсов из столицы РФ в курортные города Арабской Республики Египет. Для обеспечения безопасности граждан РФ авиакомпания заключила соглашение с АО "Шереметьево безопасность" на предоставление соответствующих услуг в аэропортах Шарм-эш-Шейха и Хургады", - сказал он.

Рейсы выполняются в партнерстве с крупнейшим туристическим оператором "Библио-глобус", добавил собеседник агентства.

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