Авиакомпания "Россия" готова начать регулярные рейсы из Москвы на курорты Египта 9 августа

"Россия" готова приступить к выполнению регулярных рейсов из Москвы на курорты Египта - Шарм-эш-Шейх и Хургаду с 9 августа. На основании решения оперштаба авиакомпания получила в Росавиации соответствующие разрешения на выполнение регулярных рейсов из столицы РФ в курортные города Арабской Республики Египет. Для обеспечения безопасности граждан РФ авиакомпания заключила соглашение с АО "Шереметьево безопасность" на предоставление соответствующих услуг в аэропортах Шарм-эш-Шейха и Хургады", - сказал он.

Рейсы выполняются в партнерстве с крупнейшим туристическим оператором "Библио-глобус", добавил собеседник агентства.