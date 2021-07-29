Киев намерен обжаловать сертификацию "Северного потока - 2"

КИЕВ, 29 июля. /ТАСС/. Украина обжалует решение о сертификации "Северного потока - 2", если оно будет принято в этом году. Об этом заявил в четверг глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Самый негативный для нас сценарий, если "Северный поток - 2" будет сертифицирован в этом году. В этом случае решение будет мгновенно обжаловано Европейской комиссией, польским правительством, нашим правительством. И могут быть некоторые ограничения на использование - 50% и так далее", - сказал он в интервью радио "Новое время".

По словам Макогона, сертификация требует выполнения очень жестких норм европейского энергетического законодательства, Третьего энергетического пакета, который предполагает прежде всего свободный доступ других сторон к этому газопроводу. "Он также предусматривает дополнительные ограничения для компании-оператора этого газопровода, поэтому мы будем следить за сертификацией, и не только мы. Есть поддержка со стороны Польши, Европейской комиссии, которая тоже всегда выступала против строительства этого газопровода", - добавил он.

Глава ГТС Украины также полагает, что у страны есть неплохие шансы для борьбы против запуска газопровода. "Насколько я понимаю, были обозначены направления будущего сотрудничества, будущих переговоров о продлении транзита и по запуску "Северного потока - 2", поэтому я считаю, что у нас еще есть очень большие шансы бороться за сохранение транзита и против "Северного потока - 2", - заключил он.

США и Германия 21 июля достигли соглашения по проекту "Северный поток - 2". В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа по территории Украины. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в случае якобы "использования энергетики Россией в качестве геополитического оружия в Европе" и "агрессии в отношении Украины", заявили в Госдепартаменте.

Российская сторона неоднократно заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.