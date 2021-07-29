В Минэнерго прокомментировали данные Росстата по изменению потребительских цен на бензин

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Рост биржевых цен на бензин не окажет значительного влияния на розничные цены на АЗС, сообщили журналистам в Минэнерго России, комментируя данные Росстата по изменению потребительских цен на бензин.

"Зафиксированный на прошлой неделе рост биржевых оптовых цен на бензин не окажет значительного влияния на динамику розничной цены на заправках для конечного потребителя, так как в целях сдерживания роста конечных цен производители получают повышенные выплаты от государства по специальному "демпфирующему механизму", - отметили в министерстве.

В Минэнерго также ожидают, что выход ряда нефтеперерабатывающих заводов из ремонта до конца июля поможет дополнительно нивелировать колебания биржевых цен на бензин.

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), после обновления рекордных значений несколько дней подряд на прошлой неделе цены на бензин начали снижаться. Так, стоимость бензина Аи-92 с 23 июля по 28 июля снизилась на 0,9%, Аи-95 - на 1,74%.

В Минэнерго добавили, что ежедневные отгрузки бензина с 19 по 25 июля держатся на уровнях 2019 - 2020 годов: 60,1 тыс. тонн бензина марки Аи-92 и 45,8 тыс. тонн бензина марки Аи-95. "Биржевые торги также полностью обеспечены продукцией. В среднем с начала июля через биржу проходит около 30,5 тыс. тонн бензинов ежедневно, что полностью удовлетворяет формирующийся спрос", - указали в министерстве.

По данным Росстата, средние потребительские цены на бензин в России с 19 по 25 июля 2021 года выросли на 13 копеек и составили 48,44 рубля за литр. Цены на бензин марки Аи-92 выросли на 11 копеек - до 45,63 рубля за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 12 копеек - до 49,36 рубля за литр, а стоимость бензина Аи-98 возросла на 21 копейку - до 56,53 рубля за литр. Дизельное топливо увеличилось в цене на 10 копеек - до 50,28 рубля за литр.