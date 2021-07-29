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В Минэнерго прокомментировали данные Росстата по изменению потребительских цен на бензин

В ведомстве заявили, что рост биржевых цен не окажет значительного влияния на розничные цены на АЗС

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Рост биржевых цен на бензин не окажет значительного влияния на розничные цены на АЗС, сообщили журналистам в Минэнерго России, комментируя данные Росстата по изменению потребительских цен на бензин.

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"Зафиксированный на прошлой неделе рост биржевых оптовых цен на бензин не окажет значительного влияния на динамику розничной цены на заправках для конечного потребителя, так как в целях сдерживания роста конечных цен производители получают повышенные выплаты от государства по специальному "демпфирующему механизму", - отметили в министерстве.

В Минэнерго также ожидают, что выход ряда нефтеперерабатывающих заводов из ремонта до конца июля поможет дополнительно нивелировать колебания биржевых цен на бензин.

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), после обновления рекордных значений несколько дней подряд на прошлой неделе цены на бензин начали снижаться. Так, стоимость бензина Аи-92 с 23 июля по 28 июля снизилась на 0,9%, Аи-95 - на 1,74%.

В Минэнерго добавили, что ежедневные отгрузки бензина с 19 по 25 июля держатся на уровнях 2019 - 2020 годов: 60,1 тыс. тонн бензина марки Аи-92 и 45,8 тыс. тонн бензина марки Аи-95. "Биржевые торги также полностью обеспечены продукцией. В среднем с начала июля через биржу проходит около 30,5 тыс. тонн бензинов ежедневно, что полностью удовлетворяет формирующийся спрос", - указали в министерстве.

По данным Росстата, средние потребительские цены на бензин в России с 19 по 25 июля 2021 года выросли на 13 копеек и составили 48,44 рубля за литр. Цены на бензин марки Аи-92 выросли на 11 копеек - до 45,63 рубля за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 12 копеек - до 49,36 рубля за литр, а стоимость бензина Аи-98 возросла на 21 копейку - до 56,53 рубля за литр. Дизельное топливо увеличилось в цене на 10 копеек - до 50,28 рубля за литр.

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