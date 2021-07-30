РБК: импорт нефти и нефтепродуктов в США из России с января по май вырос на 78%

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Импорт нефти, нефтепродуктов и минерального топлива из России в США с января по май 2021 года увеличился на 78%, до $6,7 млрд, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в пятницу РБК со ссылкой на статистику Бюро переписи населения США.

Также за этот период почти в полтора раза увеличился ввоз из России в США благородных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней - до $1,6 млрд, из которых $1,08 млрд пришлось на поставки палладия и $97 млн - алмазов. Импорт российских удобрений вырос до $0,5 млрд (+35%), а железа и стали - до $0,7 млрд (+25%), сообщает издание.

Вырос импорт в США и некоторых несырьевых товарных категорий. Так, с января по май ввоз замороженного краба увеличился с $263 млн до $395 млн.

Согласно данным РБК, увеличились по сравнению с прошлым годом поставки ракетных двигателей из России в США до $126,2 млн.

Рост объема импорта российских товаров в США происходит на фоне антироссийских западных санкций. Однако опрошенный изданием аналитик "Фридом финанс" Евгений Миронюк подчеркнул, что "санкции вводятся избирательно, американские законодатели пытаются минимизировать ущерб для своей экономики". Он считает, что в увеличении поставок "заложен эффект низкой базы прошлого года" и указывает "на спекулятивную составляющую в росте стоимости сырьевых товаров", пишет издание. Об этом свидетельствует нахождение таких сырьевых индексов, как Thomson Reuters/Corecommodity CRB Index или Bloomberg Commodity Index вблизи многолетних максимумов. "Это сигнализирует и о неравномерности глобальных поставок в связи со сбоями в логистических цепочках", - отметил эксперт.