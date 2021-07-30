Ростуризм просит туроператоров содействовать туристам в изменении условий поездок в Турцию

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Ростуризм обратился к туроператорам с просьбой идти навстречу туристам, если условия поездок будут меняться в связи с пожарами в Турции. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Туристам, которые планирует поездки в Турцию, мы рекомендуем быть на связи со своим туроператором и следить за обстановкой. Туроператоров мы просим максимально оперативно информировать туристов о ситуации и идти навстречу, если условия путешествия будут меняться", - отметила она в обращении, размещенном на сайте ведомства.

Ростуризм продолжает следить за ситуацией с лесными пожарами в Турции. "По информации туроператоров и генконсульства России в Анталье, ситуация продолжает оставаться непростой. При этом турецкие власти делают все возможное для локализации пожаров и обеспечения безопасности туристов. Мы надеемся, что в самое ближайшее время все очаги будут ликвидированы", - добавила Догузова.

По информации МИД России, указала глава Ростуризма, угрозы здоровью и безопасности россиян нет. Информация о пострадавших российских туристах также не поступала. "С учетом ситуации мы рекомендуем туристам, которые уже находятся на отдыхе, следить за обстановкой и по возможности не покидать территорию отелей, следовать рекомендациям властей", - сказала Догузова.