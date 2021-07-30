Регулятор ЕС одобрил увеличение объемов производства вакцины Moderna в США

ГААГА, 30 июля. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) приняло решение об одобрении увеличения объемов производства активного вещества вакцины против коронавируса, разработанной американской компанией Moderna, на заводах в США. Об этом говорится в заявлении европейского фармрегулятора, опубликованном в пятницу на его сайте .

"Комитет по лекарственным средствам для человека EMA одобрил расширение производства активного вещества вакцины от коронавируса компании Moderna в Соединенных Штатах", - отмечается в тексте. При этом указывается, что данная рекомендация окажет значительное влияние на поставки препарата в Евросоюз. "Предполагается, что в третьем квартале 2021 года благодаря заводам, расположенным в США, [компания] поставит на европейский рынок 40 млн доз вакцины", - подчеркивает фармрегулятор.

Вместе с тем уточняется, что, согласно выводам EMA, два недавно получивших одобрение предприятия Moderna в США - заводы в Норвуде, пригороде Бостона (штат Массачусетс), и Портсмуте (штат Нью-Гэмпшир) - способны изготовлять высококачественные активные вещества на постоянной основе и позволят Moderna увеличить производственные мощности.

С момента выдачи условного разрешения на выпуск препарата компании Moderna комитет по лекарственным средствам для человека EMA одобрил изготовление активного вещества этой вакцины в общей сложности четырьмя предприятиями: двумя в США и двумя в Швейцарии.

6 января ЕМА рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для препарата производства Moderna, вакцинация которым проходит в два этапа.