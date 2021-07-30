АТОР сообщила о единичных случаях аннуляции туров в Турцию из-за пожаров

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Ассоциация туроператоров России фиксирует единичные случае аннуляции туров в Турцию российскими туристами из-за ситуации с лесными пожарами. Об этом говорится в сообщении АТОР.

"По курортным регионам Турции по состоянию на середину дня 30 июля можно констатировать, что обстановка стабилизировалась, жизни и здоровью российских туристов ничего не угрожает, туристы продолжают отдыхать в своих отелях. О запросах на прерывание отдыха информации нет. Туроператоры фиксировали 28 и 29 июля запросы об аннуляции туров на ближайшие даты в регионы Турции, где были пожары, однако до реальных отмен бронирования дело дошло в единичных случаях", - добавили в АТОР.

О ситуации на курортах

"Туристы российских туроператоров в регионе Сиде продолжают свой отдых по программе. Сейчас активный очаг лесного пожара находится далеко в горах, и отдыхающим в регионе Сиде ничего не угрожает", - сообщили в АТОР. На 30 июля, по данным АТОР, в регионах Анталья, Кемер и Белек "запросов на аннуляции туроператоры не фиксируют". Вблизи Кемера, отмечает ассоциация, очагов пожаров нет, туристы продолжают отдых в своих отелях.

"Пожаров в регионе Белек нет, туристы спокойно отдыхают в отелях, небо чистое. Пожаров около Антальи и его курортных районов нет, туристы продолжают отдых в своих отелях, просьб о прерывании отдыха и переселениях нет. В регионе Аланья задымления нет, туристы в отелях продолжают свой отдых. Район Фетхие-Олюдениз: очагов возгорания нет, туристам ничего не угрожает", - отметили в АТОР.