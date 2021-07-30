АТОР сообщила о единичных случаях аннуляции туров в Турцию из-за пожаров

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Ассоциация туроператоров России фиксирует единичные случае аннуляции туров в Турцию российскими туристами из-за ситуации с лесными пожарами. Об этом говорится в сообщении АТОР.
"По курортным регионам Турции по состоянию на середину дня 30 июля можно констатировать, что обстановка стабилизировалась, жизни и здоровью российских туристов ничего не угрожает, туристы продолжают отдыхать в своих отелях. О запросах на прерывание отдыха информации нет. Туроператоры фиксировали 28 и 29 июля запросы об аннуляции туров на ближайшие даты в регионы Турции, где были пожары, однако до реальных отмен бронирования дело дошло в единичных случаях", - добавили в АТОР.
О ситуации на курортах
"Туристы российских туроператоров в регионе Сиде продолжают свой отдых по программе. Сейчас активный очаг лесного пожара находится далеко в горах, и отдыхающим в регионе Сиде ничего не угрожает", - сообщили в АТОР. На 30 июля, по данным АТОР, в регионах Анталья, Кемер и Белек "запросов на аннуляции туроператоры не фиксируют". Вблизи Кемера, отмечает ассоциация, очагов пожаров нет, туристы продолжают отдых в своих отелях.
"Пожаров в регионе Белек нет, туристы спокойно отдыхают в отелях, небо чистое. Пожаров около Антальи и его курортных районов нет, туристы продолжают отдых в своих отелях, просьб о прерывании отдыха и переселениях нет. В регионе Аланья задымления нет, туристы в отелях продолжают свой отдых. Район Фетхие-Олюдениз: очагов возгорания нет, туристам ничего не угрожает", - отметили в АТОР.
По состоянию на 30 июля пожар в курортных районах Мармариса ликвидирован. По данным генерального консульства России в Анталье, пожарная опасность для отелей в Мармарисе миновала, а большая часть гостиниц продолжает функционировать в штатном режиме и принимать новые тургруппы. "В течение дня запланировано возвращение всех туристов в отели по месту их постоянного отдыха. По информации, полученной Генконсульством в префектуре и городской администрации, среди пострадавших российских граждан нет", - отметили в генконсульстве.
По данным туроператора "Интурист", все гости отелей, которые находились в зоне риска в Мармарисе, были превентивно эвакуированы и размещены в других отелях. Сейчас есть отдельные локализованные очаги в отдаленных от курортных зон местах (в гористой местности), однако для туристов опасности нет. Клиентам туроператоров Sunmar и Coral Travel переселение и вовсе не понадобилось ни в одном регионе Турции, в том числе и в Мармарисе. По данным Anex Tour, переселения в Мармарисе носят точечный характер по запросу гостей.
"Руководство отелей, оказавшихся под угрозой возгорания, подтвердили отсутствие существенного ущерба, заверили в полном восстановлении своего функционала. Вслед за этим были предприняты организационные мероприятия по возвращению временно расселенных в близлежащих отелях туристов", - сообщили в Anex Tour.
Все туристы, эвакуированные из отелей в регионе Бодрум, вернулись в свои номера и продолжают отдых, задымление рассеялось.
"Район Даламан: лесных пожаров, угрожающих отелям и туристам, нет. Однако из-за обрыва ряда ЛЭП в районе тушения пожара на городской фабрике в самом Даламане 29 июля было временно прервано электроснабжение аэропорта Даламан, которое было оперативно восстановлено. Сейчас задымления на курортах в районе Дидим нет, угрозы отелям нет также. Туристы продолжают свой отдых", - добавили в АТОР.