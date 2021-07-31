Средний объем запрашиваемого у банка в июле потребкредита вырос на 18 тыс. рублей

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Средний размер потребительского кредита, который россияне запрашивали у банков в июле 2021 года, увеличился по сравнению с июнем на 18 тыс. рублей и достиг 460 тыс. рублей, свидетельствуют данные финансового маркетплейса Сравни.ру (текст документа есть в распоряжении ТАСС).

"Средний размер потребительского кредита, запрашиваемый клиентами банков с 1 по 20 июля 2021 года, достиг 460 тыс. рублей. Это на 18 тыс. рублей больше, чем за тот же период в июне этого года. Тогда средний размер кредита, за которым россияне обращались в банк, составлял 442 тыс. рублей", - указывает маркетплейс.

При этом за отчетный период клиенты Сравни.ру направили в банки на 7,8% меньше заявок на потребкредиты, чем месяцем ранее. Такая тенденция может быть связана с разгаром сезона отпусков, считают аналитики компании.

Средний размер одобренного потребкредита оказалась несколько выше, чем сумма, которую россияне запрашивали у банков. Так, в июне средняя одобренная сумма кредита на потребительские цели составила 615 тыс. рублей, в июле - 518 тыс. рублей. Аналитики Сравни.ру объясняют разницу в запрашиваемой сумме и конечном размере одобренного кредита двумя факторами. Во-первых, в сумму кредита обычно входит страховка, которую банк предлагает на этапе оформления займа. Во-вторых, если заемщик надежен и платежеспособен, банки часто одобряют сумму в большем размере, чем клиент запрашивал изначально.