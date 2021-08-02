Бизнесу ХМАО, приостановившему работу в пандемию, окажут поддержку в приоритетном порядке

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 августа. /ТАСС/. Меры поддержки и микрозаймы бизнес-организациям Ханты-Мансийского автономного округа, деятельность которых приостановили из-за коронавируса, будут оказываться в приоритетном порядке. Соответствующее поручение дала в понедельник глава региона Наталья Комарова.

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"Для улучшения финансового состояния организаций малого и среднего предпринимательства в условиях, связанных с необходимостью соблюдения ими установленных противоэпидемических мер, поручаю департаменту экономического развития автономного округа, департаменту по управлению государственным имуществом внести изменения в правила предоставления микрозаймов фонда "Югорская региональная микрокредитная компания", предусматривающие приоритетное представление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, деятельность которых приостановлена или ограничена в связи с распространением новой коронавирусной инфекции", - сообщила глава региона.

По ее словам, также указанная категория предпринимателей сможет получить в приоритетном порядке финансовую поддержку в форме компенсации банковской процентной ставки и лизинговых платежей.

В Югре с конца июня ухудшилась эпидемическая ситуация. Число инфицированных коронавирусом за сутки достигло показателей конца января 2021 года. По данным оперштаба, на 2 августа общее количество заразившихся в регионе превысило 65,7 тыс., выздоровели 61,8 тыс. человек, умерли 950 пациентов.