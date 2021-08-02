МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Единовременные "школьные" выплаты получили родители 17,4 млн детей школьного возраста. Об этом сообщил журналистам в понедельник министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"В соответствии с поручением президента перечисление средств началось досрочно - 2 августа. Средства уже смогли получить большинство родителей, направивших заявления в Пенсионный фонд. По состоянию на вечер понедельника выплаты получили родители, воспитывающие 17,4 млн детей. Прием заявлений и их обработка продолжается", - сказал глава Минтруда.

В пресс-службе Минтруда напомнили, что заявление на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей можно направить до 1 ноября 2021 года.

Президент России Владимир Путин в июле подписал указ, согласно которому все семьи, где растут дети школьного возраста, получат по 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка. На выплаты могут претендовать семьи с детьми от шести до 18 лет, а также с детьми старше 18 лет, но имеющими ограничения по здоровью, которые продолжают учиться в школе. Выплатами будут охвачены более 20 млн детей.