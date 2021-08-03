В ЛДПР предлагают увеличить предельный социальный налоговый вычет до 360 тыс. рублей

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов 3 августа внесут в Госдуму законопроект о повышении предельного размера социального налогового вычета со 120 тыс. рублей до 360 тыс. Об этом в своем Telegram-канале сообщил один из авторов инициативы, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Вносим в Госдуму законопроект, увеличивающий втрое предельный размер социального налогового вычета - с нынешних 120 до 360 тысяч рублей", - написал депутат.

В опубликованной им пояснительной записке указано, что предельная сумма социального налогового вычета "была установлена более 10 лет и с тех пор ни разу не менялась". "В то же время стоимость обучения в российских вузах за этот период увеличилась более чем в три раза, цены на лекарства ежегодно дорожали в среднем на 10%, рубль, по оценкам специалистов, обесценился почти в три раза", - указывают авторы.

Согласно Налоговому кодексу РФ, социальные налоговые вычеты предоставляются с расходов на обучение, лечение, формирование пенсионных накоплений и прохождение независимой оценки своей квалификации.