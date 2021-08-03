ЦБ предупредил россиян о схеме мошенников со счетами в иностранных банках

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Банк России предупредил граждан о мошеннической схеме, когда злоумышленники рассылают на электронную почту письма якобы от имени ЦБ с требованием оплатить комиссию за крупный денежный перевод в иностранном банке. Об этом сообщается в материалах ЦБ.

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"Банк России по своей инициативе не направляет гражданам письма, не звонит и не рассылает сообщения. При получении электронных писем о поступлении на ваше имя крупной денежной суммы в иностранном банке или организации, происхождение которой вам неизвестно и/или вызывает сомнения, а также с предложением оплатить комиссию/налог/ страховку и так далее для ее получения, настоятельно рекомендуем не отвечать на такие сообщения и ни в коем случае не переводить деньги, так как это распространенный вид мошенничества", - отметил ЦБ.

Помимо этого, регулятор указал, что мошенники могут от имени Банка России звонить, рассылать сообщения в мессенджерах с предложением получить компенсацию за купленные ранее лекарственные средства.

В ЦБ рекомендуют во всех случаях, вызывающих подозрение, немедленно обращаться в правоохранительные органы.