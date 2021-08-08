Президент Египта продлил на год полномочия главы администрации Суэцкого канала

КАИР, 8 августа. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси продлил еще на один год полномочия главы администрации Суэцкого канала Усамы Рабиа. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном в воскресенье в официальном вестнике арабской республики.

"Пребывание главы правления администрации Суэцкого канала Усамы Рабиа в этой должности продлевается еще на один год начиная с 12 августа 2021 года", - указано в документе.

Выпускник Египетской военно-морской академии, 66-летний адмирал Рабиа занимает нынешнюю должность с августа 2019 года, с 2016 года он был заместителем руководителя администрации главной водной артерии Египта. До этого Рабиа занимал различные военные должности и получил множество национальных наград.

Под руководством Рабиа в 2020-2021 финансовом году Суэцкий канал заработал рекордные в своей истории $5,84 млрд. Помимо этого, 7 июля администрация водной артерии и представители компании - владельца контейнеровоза Ever Given, который в марте почти на неделю блокировал судоходство в Суэцком канале, а затем 107 дней находился под арестом, подписали в египетском городе Исмаилия мировое соглашение. Как сообщал источник ТАСС в управлении, стороны договорились о финансовой компенсации в размере 540 млн долларов, из которых $240 млн будут выплачены на первом этапе, а оставшиеся $300 млн - в течение года в рассрочку. Канал также получит современный катер-буксир.