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В АТОР рассчитывают на снижение стоимости путевок в Египет на 10-15 тыс. рублей

Это произойдет в случае решения оперштаба по коронавирусу увеличить количество рейсов в страну, отметил вице-президент Ассоциация туроператоров России Дмитрий Горин

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассчитывает на снижение стоимости турпакетов в Египет на 10-15 тыс. рублей в случае решения оперштаба по коронавирусу увеличить количество рейсов в страну. Об этом сообщил вице-президент ассоциации Дмитрий Горин в интервью телеканалу "Дождь".

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"Если оперштаб откроет квоты, то мы даже рассчитываем, что на 10-15 тыс. рублей цена турпакета [в Египет] будет дешевле после увеличения количества рейсов", - сказал он.

Россия возобновила с 9 августа авиасообщение с курортами Египта - Хургадой и Шарм-эш-Шейхом. В неделю будут совершаться пять рейсов на каждом из маршрутов. Квоты на полеты в настоящее время выбрала авиакомпания "Россия".

Стоимость туров на курорты Египта в среднем составляет от 70 до 120 тыс. рублей.

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