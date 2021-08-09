В Хургаде приземлился первый после возобновления авиасообщения самолет российской компании

КАИР, 9 августа. /ТАСС/. Первый после снятия действовавшего с 2015 года запрета на полеты между российскими городами и курортами Египта самолет авиакомпании "Россия" приземлился в понедельник в Хургаде. Эту информацию подтвердили ТАСС в аэропорту курортного города.

Как уточнили в воздушной гавани, самолет сел около 12:25 по местному времени (13:25 мск).

Ранее в Хургаду прибыл первый после возобновления РФ авиасообщения с курортами арабской республики самолет авиакомпании EgyptAir ("Иджипт эйр"). Помимо этого, первый спустя почти шесть лет российский самолет прибудет в понедельник и в Шарм-эш-Шейх.

На выходе из трапа в здании аэропорта пассажиров встречают букетами роз, сладостями, а также небольшими пакетами с подарочными сувенирами с надписью "Добро пожаловать обратно!" или "Добро пожаловать в Хургаду!" Помимо этого, в воздушной гавани на небольшой импровизированной сцене местные музыканты исполняют различные композиции.

Как рассказал в интервью новостному порталу El Balad заместитель главы Минздрава Египта в провинции Красное море Тамер аль-Мареи, "местные власти провели все необходимые мероприятия с точки зрения противоэпидемической безопасности". По прилете туристам необходимо предъявить сделанный не позднее чем за 48 часов документ об отрицательном результате ПЦР-тестирования на COVID-19. Процедуру можно также пройти в экстренном порядке на месте за 30 долларов. Тем, у кого есть свидетельство о получении вакцины против коронавируса, ПЦР-тестирование не требуется.

О возобновлении авиасообщения

Авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после катастрофы на Синае самолета российской компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. В январе 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир, но чартерное авиасообщение с египетскими курортными зонами до сих пор оставалось закрытым. За прошедшие годы египетская сторона усовершенствовала систему досмотра, контроля и проверки пассажиров и багажа, а также значительно модернизировала инфраструктуру аэропортов.

8 июля 2021 года Путин отменил действие указа 2015 года о запрете на полеты российских авиакомпаний на египетские курорты. 23 июля в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что авиасообщение с курортами Египта по маршрутам Москва - Хургада и Москва - Шарм-эш-Шейх будет возобновлено с 9 августа.