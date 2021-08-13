"Аэрофлот" не ожидает серьезной конкуренции между "Победой" и лоукостером S7

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" не ожидает серьезной конкуренции между головным перевозчиком, "Победой" и новым создаваемым лоукостером S7. Об этом в эфире телеканала " Россия-24 " сообщил гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов.

"Деление рынка - не совсем вопрос следующего года. Мы приветствуем наличие второго лоукостера, для нас это, в принципе, челлендж, конкурентная борьба. Пока, насколько мы знаем из СМИ, эта компания предполагает работать на тех направлениях, на которых ни "Аэрофлот", ни "Победа" пока сильно не будут конкурировать", сказал он.

Ранее S7 Group объявила о создании лоукостера. Он начнет полеты в июле 2022 года, может открыть продажи билетов 1 апреля 2022 года, рассказывала акционер S7 Group, глава совета директоров S7 Airlines Татьяна Филева. Новая компания будет эксплуатировать самолеты Airbus 320 NEO на 186 кресел, первые воздушные суда уже законтрактованы, всего в парке их будет 24.