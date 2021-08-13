"Магнит" сообщил, что предоставляет ФАС всю необходимую информацию в рамках проверки

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. "Магнит" активно сотрудничает с представителями ФАС в рамках внеплановой антикартельной проверки торговых сетей и предоставляет всю необходимую информацию, сообщили ТАСС в компании.

ФАС ранее сообщала, что АО "Тандер" (торговая сеть "Магнит") препятствует антимонопольной службе в проведении законной проверки.

"Сотрудники ФАС проводят внеплановую проверку. Компания активно сотрудничает с представителями ведомства и предоставляют всю необходимую информацию", - отметили в компании.

Ранее ФАС сообщила, что проводит антикартельные проверки сетей "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель", "Лента" и "Магнит". Проверки начаты по обращениям граждан о росте цен, а также с целью недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров.

Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 трлн рублей. Таким образом, штраф для сетей может составить более 600 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин 9 августа поручил антимонопольной службе осуществлять мониторинг формирования цен на продукты, реализуемые через торговые сети.