Эксперты: госпрограмма по кешбэку в туризме вызвала взрывной рост платежей по картам "Мир"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. /ТАСС/. Количество интернет-платежей по картам "Мир" РНКБ и других банков, использующих интернет-эквайринг банка, выросло в июне - июле 2021 года на фоне запуска госпрограммы по туристическому кешбэку примерно в 30 раз, следует из данных РНКБ (системообразующий банк Крыма).

Согласно данным банка, которые есть в распоряжении ТАСС, в июне - июле количество интернет-платежей по картам "Мир" РНКБ и других банков в отелях и предприятиях туристического сегмента, использующих интернет-эквайринг банка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось примерно в 30 раз. "Безусловно, на увеличение количества оплат услуг отелей в интернете повлияла государственная программа туристического кешбэка, которую реализуют Ростуризм и платежная система "Мир", - отметил заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан.

Держатели карт "Мир" при помощи интернет-эквайринга РНКБ совершают в день около 90 операций по оплате крымских отелей и туристических услуг в интернете. Увеличился за год и средний чек покупки в туристическом сегменте на полуострове - с 31 тыс. рублей до 34 тыс. рублей. Также за шесть месяцев 2021 года наибольший прирост по оборотам в интернет-эквайринге РНКБ демонстрируют крымские отели, гостиницы и пансионаты - 47% от общего объема интернет-платежей (для сравнения, в первом полугодии 2020 года - 24,7%), а также предприятия туристической сферы - 20,5% от общего объема (годом ранее 0,01%).

Всего, по данным РНКБ, за январь - июнь 2021 года жители Республики Крым и Севастополя оплатили товары и услуги с помощью карт "Мир" в Интернете на сумму более 42,2 млрд рублей. Фактически обороты по картам банка увеличились в 5,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а количество транзакций возросло в 4,9 раза, до 15,6 млн транзакций.

Очередной этап продажи туров с кешбэком за отдых в России прошел с 16 июня до 31 июля. Отправиться в путешествие в любой регион РФ можно в период с 1 октября по 24 декабря, сообщили ранее в Ростуризме. Оплатить поездку необходимо картой "Мир", зарегистрированной в программе лояльности этой платежной системы, и на карту в течение пяти дней вернется 20% стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей. Количество транзакций не ограничено.

На туристический кешбэк до 2024 года в рамках нацпроекта запланировано 21,7 млрд рублей. Со следующего года Ростуризм планирует использовать этот инструмент более фокусно - поддерживать строго межсезонье.