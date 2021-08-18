Цена на газ в Европе падала почти на 10%, но отыграла снижение

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Цена на газ в Европе в ходе торгов в среду упала почти на 10% по сравнению с показателем днем ранее на фоне появившихся данных о якобы начавшихся поставках газа по "Северному потоку - 2", но к вечеру сумела отыграть часть падения, свидетельствуют данные ICE.

Так, стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 17:32 мск падала до значения в $509 за тыс. куб. м или €42,5 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). Днем ранее торги закрылись на отметке в $562 за 1 тыс. куб. м., что практически на 10% выше это показателя.

Снижение цены газа произошло на фоне появления в системе европейского газотранспортного оператора Gascade данных о прокачке газа через точку выхода газопровода "Северный поток - 2" на территории Германии в период 15:00-17:00 мск. Однако после этого данные Gascade вновь показывают нулевой объем физической прокачки газа по трубе.

К настоящему моменту стоимость газа в Европе немного отыграла падение и выросла до около $537 за тыс. кубометров, но всего за день цена газа в Европе снизилась на 4,6% к цене закрытия предыдущего дня.

Ранее "Газпром" отмечал, что низкий уровень запасов в ПХГ Европы - это один из факторов, поддерживающих цену газа на европейском рынке. Кроме того, на фоне произошедшей 5 августа аварии на заводе "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе цены на газ в Европе продолжают оставаться на высоком уровне. По данным ICE, стоимость газа в ходе торгов 16 августа преодолела отметку в $580 за 1 тыс. куб. метров.