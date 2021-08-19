CNN: талибы вряд ли начнут разработку имеющихся в Афганистане богатых месторождений лития

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Афганистан располагает залежами полезных ископаемых на сумму около $1 трлн, однако разработка месторождений лития под руководством радикального движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) в ближайшей перспективе маловероятна. С такими оценками выступила в среду телекомпания CNN со ссылкой на данные властей США и мнение экспертов.

Телекомпания напоминает о том, что в 2010 году Министерство обороны США выступило с оценками, согласно которым залежи полезных ископаемых в Афганистане оцениваются приблизительно в $1 трлн. В первую очередь речь идет о железе, меди и золоте.

Однако, как подчеркивает CNN, на территории страны также имеются "одни из самых богатых месторождений лития". Этот металл необходим в производстве многоразовых батарей, используемых в том числе в производстве электромобилей. "Афганистан, определенно, располагает одними из наиболее богатых залежей как драгоценных металлов, так и металлов, необходимых для развивающейся экономики 21-го века", - приводит CNN мнение ученого, эксперта по вопросам безопасности, основателя компании Ecological Futures Group Рода Шуновера.

Разработка месторождений лития, по оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), занимает в среднем около 16 лет. Таким образом, указывает CNN, вероятность того, что талибы с приходом к власти в Афганистане займутся добычей этого металла, крайне мала. "Талибан" получил власть, но процесс становления повстанческой группировки в статусе национального правительства будет очень непростым, - приводит CNN слова специалиста по вопросам Азии в британской компании Verisk Maplecroft Джозефа Паркеса. - До функционального управления месторождениями минералов еще, видимо, очень далеко".

Эксперты отмечают, что частные компании также наверняка не решатся инвестировать в разработку месторождений на территории Афганистана. При этом телекомпания не исключает, что в этом могут быть заинтересованы Пакистан, Индия и Китай.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. После этого талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа боевики без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.