СМИ: Афганистан прекратил торговлю с Индией через территорию Пакистана

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 августа. /ТАСС/. Афганистан прекратил транзитную торговлю с Индией через территорию Пакистана и закрыл два торговых терминала на границе с ним, через которые в основном осуществлялся индийско-афганский импорт и экспорт. Об этом в четверг сообщает газета The Economic Times со ссылкой на Федерацию индийских экспортных организаций (FIEO).

"Движение "Талибан" [запрещено в РФ] перекрыло торговый путь и остановило транзит грузов в Индию через территорию Пакистана", - заявил Аджай Сахай, генеральный директор FIEO. "Мы ожидаем разблокировки талибами торговых терминалов и возобновления движения по транзитным маршрутам через Пакистан для возобновления индийско-афганских торговых отношений", - добавил он.

Ранее на этой неделе официальный представитель "Талибана" Мохаммад Сухайль Шахин сообщил, что Индия может завершить выполнение своих инфраструктурных проектов в Афганистане.

"Талибан не возражает, если Индия продолжит работу над своими проектами по строительству инфраструктуры и реконструкции в Афганистане, потому что они предназначены для людей", - заявил Шахин. "Однако мы не позволим ни одному государству вмешиваться в дела Афганистана или использовать его территорию в военных целях против своих соперников", - сказал он.

До прихода талибов к власти Индия совместно с Туркменией и Пакистаном осуществляла в Афганистане проект строительства газопровода ТАПИ для поставок туркменского газа, а также участвовала в строительстве автомобильной и железнодорожной магистралей, связывающих иранский порт Чабахар с ирано-афганской границей для транзита грузов через территорию Афганистана.

Инвестиции Индии в афганскую экономику оцениваются в $3 млрд, объем индийско-афганской торговли составил в 2019-2020 годах $1,5 млрд. Индия экспортировала в Афганистан фармацевтические товары, медицинское оборудование, компьютеры, цемент и сахар.