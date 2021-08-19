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Пандемия COVID-19

Мишустин удовлетворен совместной с Казахстаном работой по производству "Спутника V"

Премьер-министр России отметил, что произведено уже более 5 млн доз

НУР-СУЛТАН, 19 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал серьезной работой производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на заводе в Караганде, по его словам, в РФ удовлетворены сотрудничеством с Казахстаном в борьбе с коронавирусом.

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"То, что сегодня "Спутник V" производится на Карагандинском фармацевтическом заводе, и то, что все открыто, - это, конечно, очень серьезная работа наших людей, тех людей, кто занимался этим проектом. Более 5 млн доз [вакцины] произведено. Я знаю, что мы сильно удовлетворены этой работой и всегда рядом, плечом к плечу стоим с нашими казахстанскими братьями", - сказал Мишустин на встрече с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

По его словам, делается все возможное для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичКазахстанРоссияНазарбаев, Нурсултан АбишевичПандемия COVID-19
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