Цена газа снижалась после заявлений Путина о Nord Stream 2 по итогам встречи с Меркель

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Цена на газ в Европе резко выросла в начале пресс-конференции президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, однако вернулась к прежним значениям после заявлений о "Северном потоке - 2" и транзите через Украину. Об этом свидетельствуют данные ICE.

О талибах и транзите. О чем говорили Путин и Меркель в прощальный визит канцлера ФРГ

Так, стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла почти на 2,5% - до $511 за тыс. куб. м или €42,68 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Однако на заявлениях российского лидера о том, что строительство газопровода "Северный поток - 2" близится к завершению, осталось проложить 15 км по морю, и готовности России продолжать транзит газа через Украину после 2024 года в зависимости от объема закупок российского газа в Европе, цена голубого топлива вернулась к прежним значениям и завершила торги на отметке в $498 за 1 тыс. куб м.

Общий рост стоимости газа за день составил 2,9%.