Выплаты пенсионерам и военным обеспечат за счет дополнительных доходов бюджета

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим, анонсированные ранее президентом РФ Владимиром Путиным, будут профинансированы за счет дополнительных доходов бюджета. Об этом журналистам в понедельник сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров (фракция "Единая Россия").

Что говорил Путин на встрече с единороссами

Деньги пенсионерам и защита социальных выплат. Что говорил Путин на встрече с единороссами

"Анонсированные президентом единовременные соцвыплаты пенсионерам и военнослужащим профинансируют из дополнительных доходов бюджета", - сказал он.

Макаров заметил, что "в первую очередь речь идет о пенсионерах, то есть тех людях, кто наибольшим образом пострадал от кризиса". По его словам, удорожание продуктов и всего необходимого в повседневной жизни сильнее всего сказывается на малообеспеченных. "Именно поэтому глава государства предложил меры, нужно помочь людям компенсировать эти потери", - добавил депутат.

"Сейчас все необходимо детально просчитать, чтобы ни один человек, который имеет на право на такую поддержку, не был забыт. Нужно продумать механизм, посредством которого это будет сделано", - заметил глава комитета, добавив, что положенные выплаты пенсионеры и военные получат до конца 2021 года.

Как уточнил в беседе с корреспондентом ТАСС первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев, "около 500 млрд рублей" понадобится только на выплаты пенсионерам. "Выплаты военным будут отдельной статьей расходов", - отметил парламентарий.

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье в ходе встречи с лидерами списка кандидатов от "Единой России" на выборах в Госдуму предложил произвести единовременные социальные выплаты пенсионерам (по 10 тыс. рублей) и военнослужащим (по 15 тыс. рублей в среднем). Глава государства отметил, что пенсии "подъедаются инфляцией", это необходимо компенсировать.