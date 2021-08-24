Медведев заявил, что РФ будет стремиться совершить рывок в перспективных отраслях

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Россия будет стремиться использовать все инструменты, чтобы совершить рывок в перспективных отраслях и добиться предпринимательского бума в малом и среднем бизнесе. Об этом заявил во вторник председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, выступая на втором этапе съезда партии.

"Столь глобальные социальные задачи может реализовывать только по-настоящему сильная страна, экономика которой развивается, поэтому есть задачи, стратегические приоритеты. <...> Они касаются роста экономики, стабильности нашей страны, развития конкурентоспособности нашего государства на международной арене. Мы будем стремиться к тому, чтобы использовать все финансовые, управленческие инструменты, чтобы совершить рывок в перспективных отраслях, добиться предпринимательского бума в малом, среднем бизнесе, привлечь инвесторов в большие проекты", - сказал он.

По оценке Медведева, также важно использовать развитие технологий для лучшей коммуникации между гражданами и государством. "Нужно будет продолжить работать над тем, чтобы такого рода решения были реальными помощниками граждан нашей страны. Это тоже один из разделов нашей программы", - добавил он.