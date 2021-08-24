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Аксаков: списанные с граждан соцвыплаты может быть нелегко отделить от их других средств

По словам депутата, сейчас по закону на социальные выплаты не должны распространяться судебные решения в пользу кредитора, но на практике такое взыскание осуществляется

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Списанные со счетов граждан соцвыплаты может быть нелегко отделить от их остальных средств в банках, сообщил ТАСС глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.

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24 августа президент России Владимир Путин предложил запретить списание социальных выплат по исполнительному производству и закрепить это законодательно после формирования Госдумы. Также Путин поручил вернуть гражданам соцвыплаты, уже списанные по исполнительному производству.

"Проблема в трудоемкости процесса - нужно выявлять, у кого списаны эти платежи", - сказал он.

Он отметил, что сейчас по закону на социальные выплаты не должны распространяться судебные решения в пользу кредитора, но на практике такое взыскание осуществляется. Во-первых, госорганы, которые осуществляют социальные выплаты, должны обозначать эти выплаты соответствующими кодами, а банки должны за этими кодами следить и не списывать деньги в пользу кредиторов. Но на практике бывает, что код не проставлен или сотрудники банка не обратили внимание, что деньги маркированы кодом и их нельзя списывать.

При этом, отметил он, списанные с граждан соцвыплаты составляют малую часть прибыли банков и их возврат не приведет к убыточности кредитных организаций.

"В основном это касается крупнейших банков. Они получают рекордную прибыль, по первому полугодию - больше 700 млрд рублей. Для них будут незначительные эти выплаты", - сказал он, добавив, что такие выплаты могут составлять доли процента от прибыли банков.

Теги
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