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Опрос: большинство жителей ФРГ хотят, чтобы "Северный поток - 2" был достроен

Проект поддерживают 75% жителей страны, отмечается в исследовании института Forsa

БЕРЛИН, 25 августа. /ТАСС/. "Северный поток - 2" нужен Германии для достижения климатических целей, его строительство поддерживают три четверти жителей ФРГ. Об этом заявил в среду на пресс-конференции глава Восточного комитета немецкой экономики (OAOEV) Оливер Хермес.

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"Согласно опросу института Forsa, три четверти жителей ФРГ, то есть 75%, поддерживают завершение строительства", - сказал он. "Это проект нацелен на будущее, он поможет Германии и Европе достичь климатического нейтралитета, - заявил Хермес. - Его нужно достроить, так как в будущем по нему можно поставлять в том числе и водород".

По словам главы OAOEV, "будущее правительство Германии не должно ставить реализацию проекта под вопрос". В целом, немецкий бизнес хочет, чтобы Берлин при новом руководстве способствовал диалогу с Москвой на европейском уровне. "Без России решение многих европейских проблем нереалистично", - заявил Хермес.

Созданный в октябре 1952 года OAOEV представляет интересы германской экономики в государствах Центральной, Восточной Европы и Центральной Азии. Он объединяет сотни предприятий, прежде всего среднего бизнеса, а также крупные промышленные союзы.

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