СМИ: ЦБ Афганистана установил лимит на снятие средств со счетов в $200 в неделю

ТЕГЕРАН, 29 августа. /ТАСС/. Центральный банк Афганистана предписал всем банкам страны ввести лимит на снятие средств с личных счетов клиентов в размере $200 (около 2 тыс. афгани) в неделю. Об этом, как сообщило в воскресенье местное агентство The Khaama Press , говорится в директиве регулятора.

В ней отмечается, что решение носит временный характер и принято на фоне финансовых трудностей в стране. Кроме того, ЦБ призвал все банки возобновить работу, а также напомнил владельцам компаний о возможности совершения электронных переводов.

В субботу несколько сотен человек вышли на улицы Кабула, чтобы выразить протест из-за закрытия банков, включая Центробанк, и пунктов обмена валюты по всей стране. Большинство протестующих требовали, чтобы им выдали хотя бы какую-то часть их денежных средств, хранящихся на счетах. В свою очередь владельцы финансовых учреждений объясняли, что не смогут возобновить работу в прежнем режиме до тех пор, пока не откроется ЦБ.

Вопреки тому, что захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) объявило о возобновлении работы всех банков страны начиная с 25 августа, почти все финансовые учреждения Афганистана остаются закрытыми, а многие их сотрудники так и не вернулись к своим обязанностям из соображений безопасности.