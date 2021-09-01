В России вступили в силу обновленные правила перевозки животных в поездах

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Обновленные единые правила перевозки животных железнодорожным транспортом в РФ вступили силу. Ранее соответствующий приказ утвердил Минтранс РФ.

Документ определяет общий порядок организации транспортировки животных по железной дороге, содержит ссылки на нормативные акты, которые применяются в том или ином случае в зависимости от типа перевозки.

Как будут перевозить животных

Грузоотправитель обязан обеспечить животных безопасными для здоровья кормами, емкостями для запаса воды, подстилками. Перевозчик обеспечивает условия для того, чтобы напоить животных, определяет железнодорожные станции, на которых производится водопой. Проводник обеспечивает запас воды, осуществляет очистку пространства от навоза во время стоянки поезда.

Персонал поезда должен уведомлять территориальные органы ветеринарного надзора в случае массового или единичного заболевания животных, сообщать об их отказе от пищи.

Правила вступают в силу 1 сентября 2021 г. и действуют до 1 сентября 2027 г.